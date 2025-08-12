Cristián Garay, el árbitro designado para el clásico Colo Colo vs U. Católica: ¿quién es y qué antecedentes tiene?

El fútbol chileno se prepara para vivir otro de sus duelos más apasionantes: el clásico entre Colo Colo y U. Católica. Más allá de la rivalidad histórica y la importancia en la tabla de posiciones, la atención también se centra en el árbitro encargado de dirigir este encuentro decisivo.

Cristián Garay, un juez con experiencia internacional y antecedentes polémicos , será el encargado de impartir justicia en el estadio Monumental. Su designación genera tanto expectativa como debate, especialmente tras sus controversiales actuaciones en 2022 y 2023. Este clásico promete ser intenso dentro y fuera de la cancha.

🧩 ¿Quién es Cristián Garay, el árbitro del clásico Colo Colo vs U. Católica?

Cristián Garay tiene 36 años y es árbitro profesional FIFA desde 2019. Ha dirigido más de 200 partidos oficiales en su carrera, acumulando experiencia tanto en el fútbol nacional como internacional. Su promedio disciplinario es de 4.34 tarjetas amarillas por partido con una distribución moderada de expulsiones.

Posee amplia experiencia como árbitro principal, VAR y asistente en competencias nacionales e internacionales. En 2025 ha dirigido partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y el Mundial de Clubes FIFA. Su trayectoria lo ha llevado a dirigir encuentros de selecciones en Eliminatorias Sudamericanas y Copa América.

⚖️ ¿Qué antecedentes tiene Cristián Garay con Colo Colo y U. Católica en el Campeonato Nacional?

En esta temporada le ha dirigido un partido a cada equipo: En el caso de Colo Colo estuvo en la derrota por 1-0 ante Deportes Limache y por el lado de U. Católica impartió justicia en la igualdad 1-1 con Audax Italiano.

⚠️ Polémicas de Cristian Garay en el fútbol chileno

Garay vivió uno de sus momentos más controversiales en septiembre de 2022 durante el partido Everton vs Ñublense. En una jugada inusual, primero anuló un gol de Pedro Sánchez por offside tras indicación del VAR, pero segundos después decidió revisar personalmente la jugada en el monitor y terminó validando el tanto. Esta acción generó desconcierto total en los jugadores de Ñublense y críticas generalizadas.

En julio de 2023, protagonizó otra polémica en el triunfo de Everton sobre Unión Española. Juan Cuevas ejecutó un penal tocando el balón con ambos pies (doble toque), pero Garay no se percató de la infracción. Pese a que el VAR lo advirtió reiteradamente sobre el error, el árbitro insistió en validar el gol resultante. Roberto Tobar confirmó públicamente el error: "El árbitro no logra observar el doble toque que existe en la ejecución del penal".

⚽️ ¿Qué significa la designación de Cristián Garay para el clásico Colo Colo vs U. Católica?

El partido se jugará este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Colo Colo llega en novena posición con 21 puntos, mientras que Universidad Católica está séptima con 22 unidades.

El clásico es clave para ambos equipos en la lucha por puestos de clasificación a copas internacionales. Garay deberá manejar la presión y la intensidad propia de un duelo donde cada decisión puede ser determinante. Gastón Philippe será el encargado del VAR.

📅 ¿Cuándo y dónde se jugará el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica?

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

⏱️ Hora: 15:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Monumental (Santiago)

🔹 ¿Cristian Garay tiene experiencia en partidos de alta tensión?

Sí, ha dirigido Superclásicos, finales de Copa Chile y encuentros internacionales de Copa Libertadores y Sudamericana.

🔹 ¿Cristián Garay ha tenido suspensiones por mal arbitraje?

En 2022 fue apartado por la Comisión de Árbitros dirigida en aquel entonces por Javier Castrilli, aunque volvió tras el adiós del argentino.

🔹 ¿Qué experiencia internacional tiene Cristian Garay?

Ha dirigido Eliminatorias Sudamericanas, Copa América 2024, y fue designado para el Mundial de Clubes FIFA 2025.

🔗 ¿Dónde leer más sobre el clásico de Colo Colo vs U. Católica?

Sigue toda la cobertura del clásico entre Colo Colo y U. Católica en Al Aire Libre, con formaciones, análisis táctico, minuto a minuto y el análisis más completo del fútbol chileno.