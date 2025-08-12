Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Juega el clásico ante U.Católica? La decisión del Tribunal de Disciplina con Arturo Vidal

Arturo Vidal está en el "ojo del huracán" tras acusar de "robo" al árbitro Felipe González en el Colo Colo vs Everton.

Luís Felipe Labrín
Este martes había mucha expectación por lo que podía pasar con Arturo Vidal, luego de sus reclamos al árbitro Felipe González tras el empate 1-1 ante Everton, en el que acusó "robo" y que "nos han cagado todo el año".

😱 La decisión del Tribunal de Disciplina con Arturo Vidal

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió citar a Arturo Vidal para la sesión del próximo martes 19 de agosto, para que haga sus descargos, y con eso definir la sanción del King.

🗣️ ¿Qué le dijo exactamente Vidal al árbitro Felipe González?

Según el informe oficial del réferi, Vidal le gritó: "Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá". Las palabras fueron consignadas textualmente por González, quien detalló que el mediocampista lo interpeló "a voz alzada" pese a no estar inscrito en la planilla del partido.

⚖️ ¿Qué castigo arriesga Arturo Vidal por estos insultos a Felipe González?

Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, nos dijo en Al Aire Libre que un mínimo de dos partidos puede tener Arturo Vidal como castigo.

No obstante, después complementó a la prensa que puede haber un máximo de 50 duelos, producto del calibre de los dichos, acusando de "robo" al árbitro Ferlipe González y a todos los que han dirigido a Colo Colo.

📅 ¿Cuándo se define el castigo de Vidal?

El Tribunal de Disciplina se reunió este martes 19 de agosto para analizar el caso. Aunque Vidal pudo jugar ante la UC porque el veredicto aún no se dictaminaba, la citación confirmó que enfrentará consecuencias por sus reclamos.

🔗 ¿Dónde conocer el castigo de Arturo Vidal en Colo Colo?

Para saber el castigo que tendrá Arturo Vidal en Colo Colo y sus consecuencias, ingresa a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Arturo Vidal

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
