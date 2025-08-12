¿Juega el clásico ante U.Católica? La decisión del Tribunal de Disciplina con Arturo Vidal

Este martes había mucha expectación por lo que podía pasar con Arturo Vidal, luego de sus reclamos al árbitro Felipe González tras el empate 1-1 ante Everton, en el que acusó "robo" y que "nos han cagado todo el año".

😱 La decisión del Tribunal de Disciplina con Arturo Vidal

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió citar a Arturo Vidal para la sesión del próximo martes 19 de agosto, para que haga sus descargos, y con eso definir la sanción del King.

🗣️ ¿Qué le dijo exactamente Vidal al árbitro Felipe González?

Según el informe oficial del réferi, Vidal le gritó: "Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá". Las palabras fueron consignadas textualmente por González, quien detalló que el mediocampista lo interpeló "a voz alzada" pese a no estar inscrito en la planilla del partido.

⚖️ ¿Qué castigo arriesga Arturo Vidal por estos insultos a Felipe González?

Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, nos dijo en Al Aire Libre que un mínimo de dos partidos puede tener Arturo Vidal como castigo.

No obstante, después complementó a la prensa que puede haber un máximo de 50 duelos, producto del calibre de los dichos, acusando de "robo" al árbitro Ferlipe González y a todos los que han dirigido a Colo Colo.

📅 ¿Cuándo se define el castigo de Vidal?

El Tribunal de Disciplina se reunió este martes 19 de agosto para analizar el caso. Aunque Vidal pudo jugar ante la UC porque el veredicto aún no se dictaminaba, la citación confirmó que enfrentará consecuencias por sus reclamos.

🔗 ¿Dónde conocer el castigo de Arturo Vidal en Colo Colo?

