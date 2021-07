Buljubasich: Las posibilidades de reemplazar a Dituro para la Libertadores son prácticamente nulas

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, afirmó que son "prácticamente nulas" las posibilidades de reemplazar al portero Matías Dituro de cara a los duelos con Palmeiras en octavos de final de la Copa Libertadores, tras su partida a Celta de Vigo a préstamo.

"La operación es un préstamo con opción de compra, donde hay un cargo de aproximadamente 500.000 dólares. Por el valor que tiene un dólar, porque todo el dinero vale, no es un tema económico, es de satisfacer el deseo de Matías y de esta oportunidad que no es difícil que se repita", declaró el ex meta "cruzado".

Luego, explicó que "para la Copa Libertadores se puede incorporar jugadores hasta mañana -viernes 9 de julio-, pero la normativa chilena chilena no permite fichar a un jugador que no haya finiquitado su contrato de trabajo antes del 29 de abril, que fue cuando cerró el TMS en Chile".

"Por lo tanto, las posibilidades de incorporar jugadores en este momento bajo esa normativa son nulas, no existe prácticamente la posibilidad. Cuando tomamos la decisión del préstamo sabíamos esta situación, que para los partidos de Copa Libertadores en octavos de final, estando el TMS cerrado, no se podían incorporar jugadores", agregó Buljubasich.

También, postuló que "nuestro objetivo, en caso de traer a alguien, porque ese tema lo vamos a evaluar con el paso de los días, si vamos o no a traer a alguien, pero eso será recién en la apertura del libro de pases para el 22 de agosto".

"Es bueno explicarlo, hay una normativa que permite traer jugadores, pero choca con la normativa chilena. Uno trata de ser comprensivo y estamos en una situación de pandemia. Esto no debería haber pasado en una situación normal. Las posibilidades son prácticamente nulas. Además, por temas sanitarios es difícil", completó.