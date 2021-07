¿En serio fue penal? La mano de Germán Lanaro que cobró el VAR a favor de Palmeiras

Una nueva controversia en torno al VAR en Sudamérica ocurrió este miércoles en el partido de Universidad Católica ante Palmeiras, debido a una mano de Germán Lanaro que el VAR validó para dar un penal al "Verdao".

En los minutos finales del primer tiempo, Deyverson levantó el centro desde la derecha con la zurda y el balón impactó en Lanaro, quien estaba girando para evitar, justamente, un contacto con sus extremidades superiores.

Sin embargo, el VAR analizó la jugada y el árbitro uruguayo Andrés Matonte validó el dudoso penal, desatando la molestia de los cruzados en la cancha y también de los hinchas que miraban el partido desde sus casas, quienes se expresaron en redes sociales sobre la polémica acción arbitral.

¿Los argumentos? En la repetición se ve que la mano está en movimiento por el giro del cuerpo, y que el balón dio también en el muslo. Revisa la jugada y comentarios a continuación:

No entiendo el cobro del penal. Le da en la mano tras un rebote, no puede ser cobrado como penal. Los criterios reglamentarios no se aplican, ni los nuevos tampoco. Sigue el show arbitral de Sudamérica #CooperativaEnCasa