Felipe Gutiérrez y su estreno en la UC: Estoy muy contento de volver a jugar

El volante de Universidad Católica Felipe Gutiérrez, quien después de nueve años volvió a vestir la camiseta de los "cruzados", aseguró sentirse feliz por regresar además a las canchas tras un año y medio de lesiones, aunque lamentó la derrota por 2-0 contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores.

Gutiérrez dijo en conferencia de prensa que "estoy muy contento de volver al fútbol, es lamentable que no haya sido con un resultado positivo, pero estoy trabajando fuerte para que esto se dé pronto. Llevaba un año y medio sin jugar al fútbol, y estoy con una alegría tremenda de poder hacer lo que más me gusta, sin embargo, el resultado no nos acompañó, me imaginaba algo mejor".

Además, sobre el mal pié en que quedó el equipo en el torneo continental, con dos derrotas en el mismo número de partidos, el mediocampista señaló que "Universidad Católica siempre va a tratar de revertir situaciones adversas como esta, y lo ha hecho en otras ocasiones. Creemos que nuestro nivel está por encima de esto, eso al margen de los partidos que hemos disputado que no han sido positivos, pero confiamos plenamente en nuestras condiciones para revertir esto".

Junto con esto, el formado en San Carlos de Apoquindo descartó que los jugadores titulares hayan jugado peor que quienes ingresaron desde la banca: "Con los cambios el resultado fue el mismo, los que entramos quizás debemos hacerlo de mejor manera, en ese sentido tenemos que estar más comprometidos. Es algo grupal, no de uno o dos jugadores. Tenemos que mejorar todos. La culpa es del equipo y no solo de los 11 que ingresaron como titulares".

Finalmente, sostuvo que tiene confianza en una mejoría de su escuadra: "La Copa Libertadores es muy competitiva, cada partido será a muerte para poder clasificar y cuando los resultados no son positivos se hace todo más adverso, pero confío en el plantel, que es numeroso y de buenos jugadores, y podemos sacar resultados positivos en ambas competiciones".