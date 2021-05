Fernando Zampedri: No arrancamos de la mejor forma este torneo, pero estamos dando pelea

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri, figura de su equipo al anotar el único gol en el triunfo sobre Argentinos Juniors en Buenos Aires por la Copa Libertadores, se mostró muy feliz por el positivo resultado de su escuadra. Además, aclaró su molestia tras el último partido con Unión La Calera.

"Contentísimo, hicimos un esfuerzo muy grande. No arrancamos bien este torneo, pero estamos dando pelea, estamos consiguiendo la forma y la idea, y eso es muy importante. Seguramente tendremos una final la semana que viene. Hay que aprovechar el momento", dijo al borde de la cancha tras el compromiso.

Además, añadió que "obviamente, tener un hombre menos cuesta y cuando ocurrió la expulsión de ellos, nosotros pudimos tener la posesión del balón. Por ahí no pudimos tener peligro, pero la pelota era nuestra. En el segundo tiempo pudimos acomodar algunas piezas y llegar al gol".

Finalmente habló sobre el video que emitió TNT Sports, donde se le vio ofuscado con su entrenador Gustavo Poyet tras el último partido ante Unión La Calera, que los "cruzados" ganaron por 3-0 en San Carlos de Apoquindo.

"El fin de semana me fui contento por el triunfo del equipo, seguimos allá arriba peleando el torneo. Esas cosas que se ven no tienen nada que ver con el contexto del partido, por ahí son otras cosas que quedan en el camarín. No pasa nada. Tengo la mejor onda con todos, con mis compañeros, con el técnico y con todos. Solo es una reacción y por ahí la demuestra, quizás no era el lugar, pero no pasa nada", cerró.