Inter confundió a la UC con Universidad de Chile a minutos del duelo por Libertadores

Un llamativo hecho se produjo a minutos del duelo entre Inter de Porto Alegre y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, ya que el conjunto brasileño confundió a los "cruzados" con Universidad de Chile.

A través de su cuenta de Twitter, el elenco brasileño publicó el anuncio del encuentro con el mensaje: "El Inter se enfrentará a Universidad de Chile a las 21:30 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la última jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores".

La publicación no pasó desapercibida para algunos hinchas, que festinaron con la confusión entre el elenco de la precordillera y la "U".

- La publicación de Inter:

O Inter enfrenta a Universidad de Chile, às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, pela última rodada da fase de grupos da @LibertadoresBR . #VamoInter #GloriaEterna

