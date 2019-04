La programación de la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores

Esta semana se disputa la penúltima fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, y tres clubes chilenos medirán fuerzas ante la élite del fúbol sudamericano en busca de los puntos que les permitan ilusionarse con los octavos de final.

El primer elenco nacional en tener acción será Universidad de Concepción, que recibirá el martes 23 en el Estadio "Ester Roa" a Olimpia de Paraguay.

Palestino también actuará como local, aunque lo hará en el Estadio Monumental. Ahí esperará al campeón vigente River Plate el miércoles 24.

De forma paralela al choque entre "árabes" y bonaerenses, Universidad Católica enfrentará a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito.

Revisa la agenda de la Copa para esta semana:

Copa Libertadores, fecha 5

Martes 23 de abril

Grupo B: Lara vs. Cruzeiro, 16:00 horas.

Grupo C: Universidad de Concepción vs. Olimpia, 18:15 horas.

Grupo B: Huracán vs. Emelec, 18:15 horas.

Grupo H: Libertad vs. Gremio, 18:15 horas.

Grupo E: Atlético Mineiro vs. Nacional, 20:30 horas.

Grupo C: Godoy Cruz vs. Sporting Cristal, 20:30 horas.

Miércoles 24 de abril

Grupo A:Palestino vs. River Plate, 18:15 horas.

Grupo H: Rosario Central vs. Universidad Católica, 18:15 horas.

Grupo G: Jorge Wilstermann vs. Athletico Paranaense, 18:15 horas.

Grupo A: Alianza Lima vs. Inter de Porto Alegre, 20:30 horas.

Grupo D: LDU Quito vs. Flamengo, 20:30 horas.

Grupo D: San José vs. Peñarol, 20:30 horas.

Grupo G: Tolima vs. Boca Juniors, 20:30 horas.

Jueves 25 de abril

Grupo E: Zamora vs. Cerro Porteño, 18:00 horas.

Grupo F: Junior vs. San Lorenzo, 20:00 horas.

Grupo F: Melgar vs. Palmeiras, 22:00 horas.