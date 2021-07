Lanaro y polémico penal: Para mí no era ni para ir al VAR, los árbitros no tienen un criterio claro

El defensor de Universidad Católica Germán Lanaro lamentó el cobro de un penal en contra de su equipo (en la derrota por 1-0 ante Palmeiras), por mano suya en el área, y sostuvo que hubo un error del árbitro uruguayo Andrés Motante, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lanaro, en declaraciones a la señal oficial tras el compromiso, afirmó "me queda la tranquilidad que lo vieron todos. Para mi que me lo cobró no era ni para ir al VAR, a veces se pierden los conceptos, uno ya no sabe qué hacer, si poner la mano atrás o adelante. Es demasiado difícil cuando los árbitros no tienen un criterio claro".

"Me quedo con lo del equipo, jugamos un gran partido ante un gran rival y creemos que la llave aún está abierta", añadió en relación al resultado contra el Verdao.

Por último, el zaguero sostuvo que "veníamos de una semana difícil luego de haber quedado afuera de un torneo (Copa Chile) y siempre estas competiciones te dan un plus y hoy estuvimos a la altura de eso. Va a ser muy difícil en Brasil, pero de esta forma creemos que le podemos hacer daño a Palmeiras".

La revancha será el próximo miércoles a las 18:15 horas (22:15 GMT) en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.