Los datos en la previa de la penúltima fecha de la fase de grupos de la Libertadores

Esta semana se juega la penúltima fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, en la que Universidad Católica visitará a Flamengo en el Estadio Maracaná y Colo Colo hará lo propio con River Plate en el Monumentañ de Núñez.

Revisa los datos previos a esta jornada de Copa:

Flamengo vs. Universidad Católica | Grupo H

@Flamengo se mantiene en la cima del Grupo H y sostiene el invicto (3PG-1PE). El Mengão ganó los últimos 4 juegos en casa con un promedio goleador de 3.5. Durante esta racha, 4 diferentes futbolistas anotaron por duplicado (Vitinho vs. Defensa, Gabriel Barbosa vs. Olimpia, Bruno Henrique vs. Barcelona y Everton Ribeiro vs. Talleres). De la mano de Ariel Holan, @Cruzados querrá repetir la hazaña de vencer al Rubro-Negro en el Maracaná tal como lo lograra el equipo de Juvenal Olmos en 2002 (1-3). El historial es favorable para el conjunto chileno tras 7 duelos con 4 triunfos y 3 derrotas.

River Plate vs. Colo Colo | Grupo F

River Plate pretenderá asegurar el primer lugar del Grupo F cuando reciba a Colo Colo en el estadio Monumental. El Millonario nunca perdió ante rivales chilenos jugando en este escenario (5PG-2PE). Colo Colo continúa invicto en condición de visitante en la edición actual (1PG-1PE). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, el once de Marcelo Gallardo cuenta con el promedio más alto de pases por juego (509.8). Por su parte, el Cacique encabeza el ranking de balones recuperados (129). El argentino Juan Martín Lucero (Colo Colo) es el único futbolista que convirtió en cada uno de los partidos de la presente instancia.

Caracas vs. The Strongest | Grupo B

Tendrán un cruce decisivo en el Olímpico de la UCV. Cuentan con 5 unidades en el Grupo B de la Libertadores 2022 y no se sacaron diferencias en el duelo anterior cuando igualaron 1-1 en Bolivia (Martín Prost; Samson Akinyoola). Caracas conserva el invicto y su valla como local en la presente edición (1PG-1PE). Por el contrario, The Strongest acumula 16 partidos sin ganar de visitante (4PE-12PP) con 730 minutos sin marcar en esta condición. Alain Baroja (Caracas) y Guillermo Viscarra (The Strongest) encabezan el ranking global de atajadas (33).

RB Bragantino vs. Estudiantes | Grupo C

Estudiantes tiene asegurado su pasaje a la fase final de la actual edición y con un empate en la ciudad de Bragança, tendrá garantizado el primer puesto del Grupo C. El León lleva 7 partidos sin conocer la derrota (6PG-1PE) y reúne 3 encuentros sin recibir goles. Su rival Red Bull Bragantino llega como único escolta del cuadro argentino y registra 3 jornadas sin poder ganar (2PE-1PP). El conjunto brasileño no perdió en sus 2 compromisos en condición de local (1PG-1PE) en donde el delantero ecuatoriano José Hurtado estuvo presente en el marcador (vs. Nacional y Vélez Sarsfield).

Peñarol vs. Cerro Porteño | Grupo G

Peñarol está obligado a ganar para seguir con chances de clasificación en el Grupo G. El Manya consiguió el 100% de los puntos de local y no recibió goles contra su rival de turno en la historia del certamen: 1-0 (1974) y 2-0 (1998). Cerro Porteño, que buscará el pase a la etapa final de la Conmebol Libertadores, no ganó en condición de visitante en la actual edición con un empate y una caída (obtuvo puntaje ideal de local). Su última victoria a domicilio fue en Venezuela frente a Deportivo La Guaira por la edición 2021: 0-1 (Claudio Aquino).

Boca Juniors vs. Corinthians | Grupo E

Están igualados en el historial tras 7 encuentros en la Conmebol Libertadores (2 triunfos por lado y 3 empates). Boca Juniors mantiene el invicto como local ante el elenco brasileño con 2 victorias y 1 igualdad. En la actualidad, el Xeneize acumula 7 partidos sin caer ni recibir goles en su estadio (4PG-3PE). Por su parte, el Timão conserva el liderato del Grupo E con 7 unidades y lleva 3 juegos sin perder y con el arco en cero (2PG-1PE). Sin embargo, el combinado paulista sumó 1 punto de los últimos 12 posibles fuera de su estadio con una marca de 389 minutos sin convertir un gol.

Sporting Cristal vs. Talleres | Grupo H

Sporting Cristal irá por su primera alegría en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022 (1PE-3PP). El Celeste ganó 1 de los últimos 10 partidos en la historia de la competencia: 2-0 vs. Rentistas en 2021. Por su parte, Talleres se presenta como el único escolta de Flamengo en el Grupo H con 7 unidades. El Matador aún no logró ganar como visitante por el torneo más prestigioso de la Conmebol a nivel de clubes (2PE-4PP). Héctor Fértoli es el máximo goleador del equipo argentino en la presente edición (2 en 4 PJ).

Palmeiras vs. Emelec | Grupo A

Palmeiras ganó todos sus partidos del certamen actual y tiene su pasaporte para las etapas finales. El Verdão cuenta con un invicto de 12 partidos (9PG-3PE) y es el máximo anotador de la Fase de Grupos (20). Rafael Navarro (7) y Raphael Veiga (6), futbolistas del bicampeón de América, lideran la tabla de artilleros. Su rival, Emelec ocupa el segundo puesto del grupo y conserva el invicto como visitante (5 pts.). Sin embargo, el Bombillo no sumó puntos en el historial contra Palmeiras tras 3 enfrentamientos: 1-3 y 2-1 (1995) y 1-3 (2022).

Paranaense vs. Libertad | Grupo B

Atlético Paranaense se quedó con el único duelo contra el Gumarelo en Brasil (1-0 en 2005). El Furacão ocupa el último puesto de su zona y acumula 2 derrotas en fila sin convertir un gol. No obstante, el combinado brasileño cuenta con un invicto de 5 partidos en condición de local (3PG-2PE). Por su parte, @Libertad_Guma conserva el liderato del Grupo B con 7 unidades, a pesar de no haber podido ganar en sus últimos 3 compromisos fuera de casa (1PE-2PP).

Nacional vs. Vélez | Grupo C

Nacional llega invicto frente a Vélez en el historial por Copa Libertadores (3PG-2PE). Se midieron por última vez en Uruguay en la edición 2007 con victoria 2-0 a favor del elenco anfitrión con los goles de Diego Godín y Gonzalo Castro. Vélez ganó con la valla invicta en sus últimos 2 viajes a Uruguay: 0-3 vs. Defensor Sporting (2012) y 0-1 vs. Peñarol (2013).

Táchira vs. Independiente Petrolero | Grupo A

Tendrán un encuentro decisivo por el Grupo A de la Conmebol Libertadores 2022. @DvoTachira sumó 4 unidades pero cayó en sus 2 compromisos de local en la Fase de Grupos (0-4 vs. Palmeiras y 1-4 vs. Emelec). Su último triunfo en casa finalizó con goleada ante un cuadro boliviano: 7-2 frente a Always Ready en la edición 2021. Por su parte, Independiente Petrolero no conoce la victoria en la Copa Libertadores y es el combinado con más goles concedidos en la presente instancia de grupos (16).

Tolima vs. América-MG | Grupo D

Deportes Tolima lleva 2 victorias consecutivas y sueña con asegurar su puesto entre los mejores equipos del torneo continental. En tanto, América Mineiro acumula 2 derrotas seguidas y no tiene margen de error para lo que resta de la instancia grupal. Los de Minas Gerais cerrarán la Fase de Grupos con 2 encuentros en calidad de visitante, en donde mejor se siente, ya que mantiene el invicto en esta condición (1PG-2PE) con el 100% de sus goles (4) en los segundos tiempos.

Colón vs. Olimpia | Grupo G

Colon intentará sellar su boleto para los Octavos de Final de la Conmebol Libertadores. El Sabalero lleva 3 victorias seguidas en casa, ganó 6 de los últimos 7 partidos de local y marcó en sus 8 presentaciones en su estadio en la historia de la Copa (sus únicas derrotas en el Cementerio de los Elefantes fueron ante River en 1998). Olimpia está obligado a ganar para seguir con chances de clasificación. El Expreso Decano cayó en sus últimos 2 juegos a domicilio y apenas logró una victoria en 18 viajes a Argentina (0-1 a Estudiantes en 1984).

Alianza Lima vs. Fortaleza | Grupo F

Alianza Lima y Fortaleza se jugarán sus últimas chances por el Grupo F de la Conmebol Libertadores 2022. El cuadro peruano acumula 27 encuentros sin conseguir victorias (5PE-22PP) en el certamen continental. No ganan un partido desde el 1-0 a Nacional en la edición 2012 (Juan Carlos Fernández). Por su parte, el cuadro Tricolor no conoce el triunfo en condición de visitante en la historia de la competencia (cayó 2-0 ante River en su único juego a domicilio).

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle | Grupo D

Atletico Mineiro lidera la tabla de posiciones del Grupo D con 8 puntos y reúne una racha invicta de 17 partidos en el certamen (10PG-7PE). El Galo se quedó con el único duelo en casa ante su rival de turno: 1-0 (Lucas Pratto) por la edición 2016. @ndependiente del Valle ocupa el 3° lugar de su zona y suma 3 partidos sin conocer la victoria (2PE-1PP). Hulk (Atlético Mineiro) registró 8 goles y 4 asistencias en sus 16 apariciones. Mientras, Junior Sornoza (Indep. del Valle) acumula 4 anotaciones en 4 presencias en la actual competición y le marcó 3 goles a Mineiro tras 3 juegos de Libertadores.

Deportivo Cali vs. Always Ready | Grupo E

Deportivo Cali ocupa el tercer puesto del Grupo E con 2 empates seguidos. El Decano acumula 9 partidos sin conocer la derrota como anfitrión en Copa Libertadores (3PG-6PE). Sus últimas caídas de local fueron en la edición 2006 (0-1 vs. Corinthians y 2-3 vs. Universidad Católica). Always Ready cosechó 1 punto de los últimos 9 en disputa y nunca ganó en condición de visitante en la historia de la competencia (2PE-5PP). El conjunto boliviano es el equipo con más anotaciones de penal en la actual Fase de Grupos (2).