Defensor de San Lorenzo denunció amenazas contra él y su familia tras expulsión ante la U

El defensor de San Lorenzo Diego Braghieri denunció que él y su familia recibieron amenazas luego de la expulsión que sufrió en el partido ante Universidad de Chile por la ida en la fase 2 de Copa Libertadores.

"No pienso en lo que pasó en la semana, muchos colegas de ustedes han dicho muchas cosas sobre mí. He tenido amenazas. Mi forma de jugar siempre fue así, no soy mala leche. Jamás en mi vida iré a lastimar a un compañero, pero juego al límite desde el primer entrenamiento hasta el último partido y así será toda mi carrera", contó al medio TNT Sports tras el empate del "cuervo" ante Banfield.

"Las últimas 72 horas fueron complicadas desde lo personal. Mi familia recibió amenazas, pero bueno no quiero entrar en eso. Quiero agradecerle a mis compañeros y al cuerpo técnico, porque hoy otra vez estoy adentro y portando la cinta", sostuvo quien fue capitán ante el "Taladro".

Braghieri recibió tarjeta roja en el encuentro contra la U luego que entró con fuerza desmedida ante el delantero Joaquín Larrivey.

El choque acabó 1-1 y la revancha se jugará el miércoles en Argentina en un encuentro que Braghieri se perderá por su expulsión.