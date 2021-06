Hincha turco pidió matrimonio a su novia en las tribunas durante el duelo de Eurocopa ante Italia

Un llamativo hecho se vivió en el marco de la Eurocopa, ya que un hincha de la selección turca sorprendió al pedirle matrimonio a su novia en las tribunas del Estadio Olímpico de Roma, mientras que jugaba su selección ante Italia en el duelo inaugural del torneo.

El hecho fue grabado por un acompañante del audaz fanático y fue viralizado en redes sociales, viéndose como su sorprendida pareja aceptó la propuesta ante la mirada de varios aficionados en el entretiempo del compromiso.

Este particular hecho no le trajo suerte a su elenco nacional, que perdió por 3-0 ante la escuadra "azzurra", quedando obligado a sumar en sus próximos encuentros contra Gales y Suiza, si quiere avanzar a octavos de final.

He proposed to her at Turkey's opening match at #EURO2020 ❤️🇹🇷



(via younesxsari/Instagram) pic.twitter.com/ppfE2Bfojk