La programación de las clasificatorias para la Eurocopa 2020 para esta semana

Se acerca el final de las clasificatorias para la Eurocopa 2020 y las más destacadas selecciones del viejo continente buscan sellar su paso al torneo continental, así como otros combinados intentan sumar puntos que les permitan seguir vivos en la lucha.

Lunes 14 de octubre de 2019

Grupo A

Bulgaria vs. Inglaterra, 14:45 horas.

Kosovo vs. Montenegro, 15:45 horas.

Grupo B

Ucrania vs. Portugal, 14:45 horas.

Lituania vs. Serbia, 14:45 horas.

Grupo H

Francia vs. Turquía, 14:45 horas.

Moldavia vs. Albania, 15:45 horas.

Islandia vs. Andorra, 15:45 horas.

Martes 15 de octubre

Grupo D

Suiza vs. Irlanda, 15:45 horas.

Gibraltar vs. Georgia, 15:45 horas.

Grupo F

Suecia vs. España, 15:45 horas.

Islas Feroe vs. Malta, 15:45 horas.

Rumania vs. Noruega, 15:45 horas.

Grupo G

Israel vs. Letonia, 15:45 horas.

Grupo J

Finlandia vs. Armenia, 13:00 horas.

Liechtenstein vs. Italia, 15:45 horas.

Grecia vs. Bosnia y Herzegovina, 15:45 horas.