Seleccionado inglés prometió beber su primera cerveza si es que logran el título de la Eurocopa

La selección inglesa se perfila como uno de los candidatos potentes a lograr el título de la Eurocopa que arranca este viernes. Es por esto, que el jugador Declan Rice prometió que si se quedan con el trofeo del torneo, beberá por primera vez una cerveza.

En diálogo con Goal, el joven mediocampista recordó cuando vivió como espectador la participación de los "Tres Leones" en el pasado Mundial de Rusia 2018, encontrándose en Dubai con una celebración que se viralizó por como hinchas arrojaban cerveza al aire libre por los triunfos de su equipo.

"¿Sabes qué, hasta el día de hoy nunca he tomé una cerveza y tengo 22 años! Esa es la verdad", reveló el jugador de West Ham.

"La gente se sorprende. Sé que es poco creíble, pero nunca he tomado una cerveza. Simplemente no me gusta el olor de ella, así que nunca me he acercado a ella", detalló.

De igual forma, Rice comentó que: "Si ganamos la Euro le voy a dar una oportunidad, pero probablemente la voy a escupir hacia afuera".