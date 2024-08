El Sheffield de la Championship de Inglaterra tomó una drástica decisión con sus hinchas

En un acto sin precedentes, el Sheffield Wednesday de la Championship, segunda división inglesa, ha emitido un comunicado sobre su lucha contra la venta de camisetas falsas. El club ha decidido tomar medidas estrictas para proteger sus ingresos y asegurar la autenticidad de sus productos oficiales.

El Sheffield anunció que los aficionados que llevaran camisetas falsas al estadio Hillsborough serán rechazados en la entrada. La decisión responde al creciente drama de los productos falsificados que afectan a todos los mercados, tanto la calidad del vestuario como las finanzas del club.

El equipo enfatizó que las camisetas no oficiales no solo son de mala calidad y potencialmente peligrosas, sino que también perjudicarán los ingresos del club. Los aficionados deben adquirir los productos oficiales solo en la tienda física o virtual del club.

