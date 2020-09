Hinchas piden la salida de Leo Valencia tras nuevas acusaciones de ex pareja

Las palabras de Valeria Pérez en el matinal Bienvenidos, de Canal 13, hicieron que el nombre del futbolista de Colo Colo Leonardo Valencia, denunciado por su ex pareja por violencia intrafamiliar, se transformara en trendin topic, generando rechazo al actual del futbolista.

Fue así como la mayoría de quienes comentaron la situación pidieron la salida inmediata del jugador del plantel.

Revisa algunos de los comentarios que dejaron en Twitter

Los Colocolinos NO QUEREMOS A UN MALTRATADOR DE MUJERES en el plantel. FUERA LEO VALENCIA. NO MÁS ABUSOS A LAS MUJERES.

Leo Valencia, es un maltratador de mujeres y no solo eso, también extorsiona a su ex mujer. Colo Colo, debe tomar drástica decisión respecto de su contrato. pic.twitter.com/OsbH2P6k4c

B$N es el cáncer del club. Jamás representarán los valores fundacionales de Colo Colo. El Club de David no es para Goliat y por ello no debemos hacer oídos sordos como los hace una SA. Exigimos la desvinculación de Leo Valencia del Club, no somos cómplices de violencia de género