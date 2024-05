Ícono de la lucha libre Ric Flair fue expulsado de un restaurante por estar ebrio

Ric Flair es un ícono si de lucha libre se habla a nivel mundial, reconocido mayormente por sus pasos en WCW y WWE en una carrera que perduró con éxito por alrededor de 50 años.

Sin embargo, ya alejado desde hace un tiempo de los cuadriláteros el también conocido como "The Nature Boy" protagonizó un bochornoso momento que se dio a conocer durante las últimas horas.

En un video que se hizo viral en redes sociales se aprecia una discusión entre Flair y uno de los empleados del lugar, conversación que va subiendo de tono a medida de que se le pide al otrora campeón mundial que abandone el recinto.

Luego que se conocieran las imágenes, Flair publicó en su cuenta de X que: "Gasté 1.500 dólares en Piesanos Stone Fired Pizza solo para ser tratado con la mayor falta de respeto de la que jamás había experimentado en toda mi vida. Después de tomarme fotos con 20 clientes y personal, me pidieron que me fuera por un problema que tuve con el gerente de cocina".

Sin embargo, la respuesta del copropietario de Piesanos, Jerry Roberts, señaló en diálogo con The Gainesville Sun que: "Flair estaba 'borracho y alborotando al personal'. Le gritó un 'Woo' (su característico grito) a una señora ciega en la cara. Además, agarró unos muebles y los agitó de forma amenazante tras enfrentarse al personal".

- El incidente protagonizado por Ric Flair en un restaurante:

Footage has emerged of the incident where Ric Flair was kicked out of a restaurant.



🎥: bussines11.11 (tiktok) pic.twitter.com/wZy54YuLfH