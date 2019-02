Jugadoras colombianas de la sub 17 denuncian acoso sexual en la selección

La ONG colombiana Liga contra el Silencio hizo públicas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral contra las seleccionadas sub 17 durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay.

Dos integrantes del equipo denunciaron ante el ente investigador al seleccionador sub 17, Didier Luna, y al preparador físico Sigifredo Alonso por acoso sexual y laboral.

Una de las denunciantes, mayor de edad y que prefirió no revelar su identidad, contó a la Liga contra el Silencio que el supuesto acoso por parte del entrenador empezó con comentarios como "estás muy linda, hermosa".

Luego le habría propuesto ir más allá y ante la negativa de la futbolista padeció de sobrecargas y malos tratos por parte de Luna.

"Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol", añadió.

"Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias", contó al medio que hizo pública la denuncia.

Según la versión de la jugadora, al conocerse de la denuncia que radicó en la Fiscalía recibió amenazas telefónicas.

"Cuando se supo de las acusaciones, una persona desconocida me llamó a decirme que tuviera cuidado porque iban a enviar a la gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar, y que en tres días se sabría si había sido yo. Eso se llama coacción", relató.

En las versiones entregadas a la Liga contra el Silencio, la deportista manifestó que a pesar de dar a conocer los hechos a sus "jefes directos" en la Federación Colombiana de Fútbol, la denuncia fue ignorada.