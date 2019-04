La ex de Martín Rodríguez confirmó quiebre y negó infidelidad: "Soy una mujer demasiado valiosa"

Alejandra Valdés, ex novia del atacante chileno Martín Rodríguez, confirmó el término de la relación con el futbolista y negó haberle sido infiel con el jugador de Cruz Azul Luciano Bocco.

Pese a que en México se especuló mucho sobre un triángulo amoroso que provocó que la relación de la también ex de Felipe Flores con el formado en Huachipato concluyera, ella misma se encargo de desmentir el asunto por medio de su cuenta de Instagram.

"Cómo podría haberle sido infiel a mi ex, jamás en mi vida lo he hecho y nunca lo haría", escribió en las historias de la popular red social.

"Soy una mujer demasiado valiosa, no me haría ese daño tan feo y menos a una persona que amaba. No hagan de nuestro término algo cruel, porque no lo fue", agregó Alejandra Valdés.

Respecto a su relación con Luciano Bocco, la modelo chilena aseguró que los une un tema religioso. "Es mi hermano en Cristo y amigo. Lo respeto mucho a él y a su novia", cerró.