Luchadora chilena Stephanie Vaquer se acerca a pasos agigantados a WWE

La chilena Stephanie Vaquer está gozando de un gran presente en la lucha libre a nivel mundial, y a pesar de que durante esta jornada se conoció del término de su vínculo con la empresa mexicana CMLL, esto le abriría la puerta para un gran salto en su carrera.

Vaquer, que recientemente estuvo compitiendo en el evento de AEW Forbidden Door, donde cayó ante la estrella de aquella compañía Mercedes Moné, tuvo novedades respecto a los pasos que puede seguir su trayectoria en los cuadriláteros.

A primera hora de este miércoles, la compañía Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la inesperada salida de la chilena. "Queremos informarles que Stephanie Vaquer de forma abrupta nos ha comunicado que no participará, porrazones personales, en su próximo combate en FantasticaMania USA. A partir de hoy, también deja de pertenecer al talento del CMLL y NJPW", señalaban en un comunicado.

Junto con esto, el medio Récord México dio a conocer de que Vaquer, luego de varios días de tener ofertas tanto de la propia AEW como WWE, se inclinó por esta última en un contrato que la ligaría por varios años, a falta de su anuncio oficial.

Stephanie Vaquer is reportedly headed to WWE.



(via @record_mexico) pic.twitter.com/fCjpoMOxe3