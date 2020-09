Mauricio Israel: Yo le dije a Harold Mayne-Nicholls 'huevón, trae a Bielsa'

El ex comentarista deportivo Mauricio Israel aseguró que él fue una de las personas que le dio el impulso al ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls para que contratara a Marcelo Bielsa como entrenador de la selección chilena.

"Harold me dice: 'Puta, mira, tengo una idea, quiero traer a Bielsa. Pero no me atrevo huevón, porque me cuesta 2 millones y medio de dólares que no tengo, no tengo la plata'", recordó en diálogo con la revista Total 90 que reproduce La Cuarta.

"Yo le dije: 'Huevón, tráelo. Si tú haces una buena campaña de marketing con un huevón que fue ex entrenador de la selección argentina -y a mí me gusta el estilo de Bielsa- el primer partido vas a tener el estadio lleno", afirmó.

"Después, con la recaudación del primer partido, se va a pagar solo, porque van a llegar auspiciadores nuevos. Yo no sé si habré influido en la decisión. Fue una conversación, pero yo le dije que lo hiciera. O sea, mi opinión fue hazlo, punto", agregó.