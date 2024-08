Nuevos campeones y el regreso de Roman Reigns: Todo lo que dejó WWE Summerslam

El foco en el mundo de la lucha libre estuvo puesto este fin de semana en el evento WWE Summerslam en Cleveland, velada que fue un tobogan de emociones reflejado en nuevos campeones y el regreso de Roman Reigns después de 4 meses.

El otrora Jefe Tribal hizo su primera aparición en ring desde que perdiese el título indiscutido de WWE en Wrestlemania 40, interviniendo en el combate estelar que tuvo a Cody Rhodes, campeón defensor de dicho campeonato, ante Solo Sikoa, el autoproclamado nuevo líder de The Bloodline.

Reigns irrumpió en medio de la lucha para atacar a Sikoa con su Superman Punch y luego su poderosa Spear, lo que permitió que Rhodes luego terminara venciendo con su Cross Rhodes, para así retener con éxito su presea.

Summerslam también destacó por los sorpresivos cambios titulares que hubo en el evento. El primero de ellos ocurrió en la lucha por el título intercontinental entre Sami Zayn y Bron Breakker, siendo este último el que se alzó victorioso para arrebatarle el campeonato y terminar con el reinado del canadiense.

Luego vino el combate entre Nia Jax y Bayley por el título femenino de WWE, donde esta última defendía su presea pero que terminó cediendo ante Jax en un combate muy físico, el cual también contó con un fallido canjeo del contrato Money In The Bank de Tiffany Stratton.

Una de las mejores luchas de la noche ocurrió entre LA Knight y Logan Paul por el campeonato de los Estados Unidos. El también reconocido youtuber e influencer defendía la corona en un largo reinado de 274 días, pero sucumbió ante Knight, quien conquista su primer título dentro de WWE, totalmente merecido.

Aunque sin dudas que el cambio titular más sorprendente e impactante de la velada fue el que tuvo lugar en la lucha por el campeonato mundial pesado de WWE. El puertorriqueño Damian Priest defendía el cetro que consiguió en el pasado Wrestlemania, ante un Gunther que llegó a esta oportunidad titular al ganar el King Of The Ring de este 2024. El otrora líder de Imperium terminó convirtiéndose en nuevo campeón en una lucha que también tuvo la traición de Finn Balor a Priest.

Otro punto que sin dudas dio que hablar en Summerslam fueron las traiciones en el grupo The Judgment Day. La primera vino en el combate que abrió el evento entre la campeona femenina de RAW Liv Morgan y Rhea Ripley, acompañada de Dominik Mysterio.

Sin embargo, en un vuelco difícil de predecir Mysterio terminó por traicionar a Ripley y ayudando a Morgan a retener su título, para luego agregarle aún más dramatismo a la escena con un apasionado beso.

En tanto que ya la mencionada traición de Finn Balor a Damian Priest en su combate con Gunther significó el derrumbe total de The Judgment Day, que de seguro tendrá muchas novedades en la edición de RAW que se lleve a cabo este lunes 5 de agosto.

Liv Morgan bought Dominik Mysterio a PS5, all the nuggets he could eat, openly showed him love and did it all without beating his ass.



He made an executive decision 😭😭 #SummerSlam pic.twitter.com/eRJnAd9eKh