Opazo criticó a Piñera y dijo que votará por Kast para que extermine la delincuencia

Nada de bien lo pasó Yerson Opazo el reciente fin de semana por un incidente que sufrió su familia y que el propio lateral de Curicó Unido reveló a través de sus redes sociales.

El futbolista publicó en su cuenta de Twitter que: "El sábado pasado asaltaron a mi esposa e hijos con arma de fuego y les robaron el auto en Santiago. Eran cuatro menores de edad (14 y 15 años aprox.). El domingo en la noche me llama la policía, porque habían recuperado el auto, estaba chocado...".

"En aquel choque, dos autos más estuvieron involucrados. El delincuente de 14 años que había robado nuestro auto quedó libre en menos de 20 minutos, y se fue tranquilamente a su casa. Estos delincuentes dejaron a 3 familias sin auto por un buen tiempo", añadió, junto con agregar que esta situación significó "un golpe psicológico" para su familia.

Pero no se quedó ahí y emplazó al Presidente Sebastián Piñera. "Yo voté por usted y pensé que esto iba a terminar, pero nada de eso ocurrió, quizás hay que ser más radical".

Por esto, el jugador sostuvo que apoyará "directamente a José Antonio Kast (en las próximas elecciones presidenciales) para que haga lo que se está haciendo en Brasil, exterminando la delincuencia, dándole más y mejores facultades a los policías, subiendo las penas, y muchas otras cosas de las cuales no soy experto".

Por último, Opazo agregó que los menores que asaltaron a su familia "iban fumando pito al momento que los detuvieron".

Y apoyar directamente a @joseantoniokast para que haga lo que se está haciendo en Brasil 🇧🇷 , exterminando la delincuencia, dándole más y mejores facultades a los policías, subiendo las penas, y muchas otras cosas de las cuales no soy experto. Ahora, uds me pueden decir, ➡️➡️➡️

Solo por la delincuencia no vas a querer que elijan al Sr Kast, pero resulta que la delincuencia (tráfico, asaltos, etc) ya es un cosa insostenible y que si no se toman medidas rápidas y fuertes mañana le tocará ser victima a ud, a sus hijos, a su esposa, etc. ➡️➡️➡️