Paul Pogba confesó por qué se convirtió al Islam: Me hace mejor persona

El mediocampista de Manchester United Paul Pogba, campeón del mundo con Francia, confesó que se convirtió al Islam, asegurando que lo hace mejor persona.

En entrevista con LifeTimes, el podcast del periódico The Times, el jugador explicó que sus razones para adoptar las ideas islámicas: "Tengo muchos amigos musulmanes. Siempre hablamos. Me estaba cuestionando muchas cosas y empecé a investigar por mi propia cuenta. Recé una vez con mis amigos y sentí algo distinto", dijo.

"Me encontré muy bien. Me hace mejor persona. Desde ese día he seguido. Hay que rezar cinco veces al día, es uno de los pilares del islam. Es algo que hay que hacer. Es una religión que ha abierto mi mente y, tal vez, me hace mejor persona. Piensas más en el más allá. Ha sido un buen cambio, porque yo no nací musulmán, aunque mi madre lo era. No obstante, yo crecí de esta manera, con respeto para todos", añadió.

"Para mí el Islam lo es todo. Es lo que me hace estar agradecido por todo. El Islam no es la imagen que todo el mundo ve. Lo que oímos en los medios es otra cosa. El Islam es algo muy bonito. Llegas a entenderlo. Cualquier persona puede encontrar que tiene una conexión con el Islam. El Islam es eso, respetar la humanidad y todo", comentó Pogba, quien dijo sentirse triste cada vez que hay un acto de racismo en una cancha.

"No me da rabia, me pone triste. Porque yo estoy feliz conmigo mismo. Tengo un amigo chino, un agente italiano, un abogado brasileño, una mujer boliviana, y yo soy francés, de Guinea... Mi vida es muchas diferentes culturas. Estoy feliz conmigo mismo. Me encanta jugar al fútbol y me encanta dar sonrisas a la gente", dijo.