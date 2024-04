Rhea Ripley dejó vacante el título mundial femenino de WWE por lesión

El episodio semanal de WWE RAW este lunes 15 de abril arrancó con una lamentable noticia, ya que la reciente triunfadora en Wrestlemania XL Rhea Ripley se vio forzada a dejar vacante el título mundial femenino debido a una lesión que la afectó en uno de sus brazos.

El evento de esta jornada en Chicago inició con "Mami" saliendo a escena con un cabestrillo en su brazo izquierdo, evidenciando una lesión que dijo haber sufrido en un segmento con la luchadora Liv Morgan el lunes de la pasada semana, en la que esta última la atacó de manera bastante agresiva en la zona de cercana a donde suelen salir las estrellas al cuadrilátero.

"Esto es una advertencia para cualquiera que gane mi campeonato. Cuando regrese, lo haré por sangre", declaró Ripley mientras dejó el campeonato sobre la lona del ring.

Con esta situación, la australiana ve finalizado un reinado continuo de 381 días y 10 defensas desde su triunfo en Wrestlemania 39 ante Charlotte Flair, y habrá que esperar por quién se proclamará como la nueva monarca de este título.

- El segmento en que Ripley dejó vacante el título mundial femenino de WWE:

💔💔💔💔💔@RheaRipley_WWE has just vacated the Women's World Championship on #WWERaw due to injury. pic.twitter.com/3fDE5uxtLu