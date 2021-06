Roxana Luengo lanzó duras acusaciones sobre Gonzalo Jara: Es una persona sin alma ni corazón

La ex pareja del jugador chileno Gonzalo Jara Roxana Luengo, quien legalmente es su esposa pero se encuentran separados hace un tiempo considerable, lanzó serias acusaciones contra el futbolista de Tijuana durante una conversación en Instagram con la periodista Cecilia Gutiérrez.

De acuerdo a lo que dijo la mujer, al ex seleccionado chileno "lo desconozco totalmente, nunca pensé que era una persona sin alma y sin corazón. No es solo él el que lleva las riendas de su vida, corazón o cabeza. Creo que hoy hay muchas personas que influyen en Gonzalo".

Luego, Luengo acusó que el formado en Huachipato abandonó a sus hijos: "Me duele que su padre no vea a su hija y que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos (...) No estoy pidiendo para mí ni para comprarme cosas. A mis hijos le han faltado muchas cosas", razón por la cual lo demandó por pensión alimenticia.

"Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo", continuó Luengo, que además dio a conocer algunas situaciones que vivió con el ex U. de Chile y Colo Colo.

"Estuve separada de él cuando estuvieron en las Clasificatorias para el Mundial y fui a Brasil y quedaron desclasificados. En el aeropuerto me entero que andaba con otra mujer (...) cuando lo iba a buscar a las fiestas, lo encontraba con mujeres", dijo.

Además, le envió un mensaje: "que me desbloquee, me llame y se siente a conversar conmigo, que me diga realmente lo que le pasa. Si es hombrecito que dé la cara".

Durante esta jornada publicó un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido: