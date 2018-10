Una locura: Fanático se tatuó en su espalda el diseño de la camiseta de Michael Jordan

Un hombre en República Dominicana llevó su fanatismo por el mejor jugador de baloncesto de la historia a otro nivel y se tatuó en su espalda, al completo, el diseño de la camiseta que utilizaba Michael Jordan en los Chicago Bulls.

En video es posible ver que el tatuaje cubre toda la espalda del fanático (se desconoce su nombre), con increíbles detalles de la camiseta, con el icónico apellido de Jordan, el dorsal 23 e incluso va la firma del seis veces campeón con la franquicia de Chicago.

El hombre, además, tiene tatuado cerca de su oreja el logo Jumpman de Nike y tiene el pelo teñido de color rojo, al estilo Dennis Rodman, controversial compañero de "Su Majestado" en los Bulls entre 1996 y 1998.

Annnnnnd dude has Rodman hair to complete the fit. pic.twitter.com/23UDNDMAYg