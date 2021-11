Wanda Nara contó su versión del escándalo con Icardi: "Le pedí perdón a China Suárez" y "confío plenamente en Mauro"

Wanda Nara, mediática modelo argentina y esposa del futbolista Mauro Icardi, dio una mediática entrevista a la "show-woman" Susana Giménez para Telefé, en la que dio detalles de la separación y reconciliación que tuvo con el delantero de París Saint-Germain.

Giménez viajó a Francia para entrevistar a Wanda, quien entre otra cosas, dijo que "estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Busqué una foto en el teléfono de Mauro y vi un chat con una mujer muy famosa. Mauro nunca hablaría de una cosa así. Era obvio que se generara esto, ya viví separaciones con otras parejas. Si no hablás, empiezan a inventar".

"La culpa la tuve yo, porque antes de hablar con una amiga o con mi hermana, subí una historia. Siempre estoy con el teléfono y lo primero que se me vino fue la bronca. Con Mauro nos mostramos todo. Siempre revisé el celular y nunca encontré nada. Nosotros empezamos como amigos nuestra relación. Yo le conté siempre todo y él todo a mí", añadió con total sinceridad la trasandina.

"No era amiga de la China Suárez, teníamos una buena relación. Mi reacción fue medio machista. Yo soy muy chapada a la antigua: no somos una pareja abierta. Para mí un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que yo no habría escrito y no me esperaba que Mauro no me haya contado. Nunca habíamos tenido un problema así", añadió en la sabrosa conversación.

Finalmente, dijo que la confianza se restableció con el deportista: "Lo primero que hice fue llamar a la China y pedirle perdón por la historia medio dura que había subido. Lo que hablamos va quedar entre nosotros. Para mí un mensaje es gravísimo, no importa si pasó o no. Hoy confío en Mauro plenamente", cerró.

Icardi y Wanda han publicado un sinfín de historias y publicaciones de Instagram en las que han demostrado que su reconciliación va en serio, luego de una infidelidad del argentino con la modelo Eugenia "China" Suárez.