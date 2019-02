Wanda Nara criticó al DT de Inter por dejar "poco acompañado" a Icardi

La renovación del delantero argentino Mauro Icardi con Inter de Milán se ha transformado en una larga telenovela en la que la esposa del jugador, Wanda Nara, ha tenido mucho que decir.

Es así como ahora se refirió a la sequía goleadora por la que atraviesa el capitán de Inter.

"¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor Spalletti debía meter antes a Lautaro (Martínez). Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad", dijo la modelo en el programa Tiki-Taka de la televisión italiana.

Nara también se refirió al proceso de renovación y dijo que Inter es la prioridad.

"Yo no fui para hablar de renovación. Cuando me llamaron fue una reunión para conocerme y hablar de otros temas. La prioridad es el Inter, pero nunca he llamado al club para pedir la renovación, no tenemos ninguna prisa. Salen tantas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente", comentó.