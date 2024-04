WWE reveló el escenario que tendrá Wrestlemania XL en Filadelfia

Cada vez queda menos para que tenga lugar el gran evento de WWE, Wrestlemania XL, y durante las últimas horas la empresa de lucha libre dio a conocer el escenario que tendrá el Lincoln Financial Field en Filadelfia, recinto que albergará ambas jornadas.

A través de sus redes sociales, la compañía estadounidense publicó un video en el que se reveló cómo será la escenografía donde tendrán lugar las distintas luchas en la "Vitrina de los Inmortales", en medio de una presentación con pirotecnica y con un número de acróbatas.

Hay que recordar que Wrestlemania XL se realizará este 6 y 7 de abril, donde en la jornada de sábado la acción arrancará desde las 20:00 horas de nuestro país, mientras que el día domingo todo iniciará a las 19:00 horas.

- Así se presentó la escenografía para Wrestlemania XL:

It's time for the #WrestleMania XL set reveal at @LFFStadium in Philadelphia alongside The Ninja Kidz, @KaylaBraxtonWWE & @jackie_redmond!



