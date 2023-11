Actual pareja defendió a Matías Fernández: No quieren que vea a su hija

Una polémica complica al lateral y seleccionado chileno Matías Fernández, jugador que se vio envuelto en las últimas horas en un caso de violencia intrafamiliar, con denuncia incluida.

En ese contexto, su actaul pareja Lesly Otto lo defendió a través de Instagram: "Hola gente de insta. Estamos mejor que nunca con expareja y madre de su hija con Mati, él es un papá y esposo maravilloso".

"No hagan caso a los comentarios de personas que no tienen idea de lo que él vive porque todos estos problemas que le presentan es porque no quieren que vea a su hija, así que les pido cariño y respeto por él", cerró.

Fernández, denunciado en Placilla en las últimas horas, está en estatus de prófugo y para esta tarde tiene citación a presentarse en "Juan Pinto Durán" en La Roja.