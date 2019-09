Alexis a la BBC: Tienes que preguntarle a Solksjaer por qué no me hacía jugar

En una entrevista develada este martes por la BBC, el delantero chileno Alexis Sánchez repasó su estadía en Manchester United y apuntó sus dardos al técnico Ole Gunnar Solksjaer por no sumar minutos en la pretemporada del cuadro inglés, lo que finalmente derivó en su salida a Inter de Milán.

"Me sentía bien. Estuve bien en la Copa América. Después de eso, dependía del entrenador hacerme jugar. Tienes que preguntarle a él. No a mí", dijo Sánchez en el mismo escenario donde conversó con el canal oficial del elenco lombardo.

Sobre su paso por Old Trafford, Sánchez contó que "quería ir allá y ganarlo todo. No me arrepiento de haber ido allá, al club más ganador de Inglaterra- fui feliz en el United también, pero siempre le dije a mis amigos 'quiero jugar'".

"A veces jugaba 60 minutos y después no jugaba el siguiente partido y no sabía por qué", lamentó el tocopillano que registró 45 partidos y cinco goles con la camiseta de los Diablos Rojos.

"Cuando me fui al Arsenal fue fantástico, estaba feliz allí, pero el United estaba creciendo en ese momento, estaban comprando jugadores para ganar algo", explicó.

"No me arrepiento de haber ido al Manchester United. Fui muy feliz y siempre lo diré", finalizó.