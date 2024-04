Vito De Palma: Alexis anotó, tuvo presencia y yo creo que fue importante para el Inter

Luego del Scudetto ganado por el Inter, el comentarista deportivo de ESPN Vito De Palma analizó la presente temporada de Alexis Sánchez, quien jugó menos de lo esperado, aunque consideró que fue un hombre importante para conseguir el campeonato para los lombardos, y añadió que al tocopillano "le sobra paño" para quedarse a jugar en Europa.

De Palma conversó con AlAireLibre.cl y repasó los momentos de Alexis esta temporada jugando para el cuadro 'lombardo'.

"Alexis Sánchez jugó poco, eso sin lugar a dudas. En Serie A disputó 19 partidos con un total de apenas 586 minutos, solo dos veces jugó los 90 minutos, y solo cinco veces fue titular. 14 veces ingresó desde el banco de suplentes", expuso el comentarista internacional

Rescató también la relevancia del delantero chileno en su club. "Ahora, ¿fue importante?, para mí sí fue importante, porque cuando le tocó jugar anotó y tuvo presencia. Está claro que Simone Inzaghi había encontrado su pareja titular que era Lautaro Martínez y el francés (Marcus) Thuram, pero él sabía que Alexis era un cambio importante, de un jugador experimentado, con trayectoria, con frialdad en los momentos difíciles", complemento.

Bajo la misma línea de anlaisis, agregó que "se puede decir que fue una buena temporada, es obvio que el título también es de él, el título se festeja, está en el palmarés. Yo hacía el ejemplo, que ayer en los festejos estaba el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que prácticamente no jugó, jugó 20 minutos en toda la temporada; sin embargo, estaba festejando con todo los demás, porque el título es de él también, entonces con más fuerza razón el título es de Alexis".

La relación de Alexis Sánchez con Simone Inzaghi

Mucho se habló durante la temporada de que Inzaghi no confiaba en el chileno, respecto a eso el comunicador comentó que "Simone Inzaghi no es de hacer muchos cambios, sobre todo no es de cambiar a los titulares, él cambia mucho los exteriores que hacen un recorrido muy largo, cambia a algunos de los centrales y a veces cambia algunos de los interiores, pero no es de cambiar mucho los delanteros", expreso.

"Para mí no es cuestión que no confiaba en Alexis, sino todo lo contrario, él había encontrado una pareja titular que le rindió muy bien, Lautaro es el máximo anotador del campeonato y Thuram hizo 12 goles. Alexis fue importante para ingresar en los momentos que necesitaba mayor aporte ofensivo. No es que hubo un problema personal con Alexis, sino que simplemente Inzaghi apuntó mucho a sus titulares, esa es la realidad", argumentó.

El posible futuro del tocopillano en Udinese

Tras el partido del Inter frente al Udinese, se especuló con una posible llegada al equipo que le abrio las puertas en el fútbol europeo, pero no es tan sencillo para De Palma. "Hay dos cosas para ver, primero hay que ver si el Udinese queda en Serie A, porque todavía está luchando y no es seguro que quede, es obvio que Alexis no se va a ir a la B. Segundo, hay que ver la voluntad del jugador, porque claro, ahí sería titular inamovible en Udinese, pero no le podrán pagar la plata que gana hoy", declaró.

La recomendación del comentarista a "Maravilla"

El comentarista del Calcio piensa en donde puede estar Sánchez la próxima temporada. "Para mí le sobra paño para quedarse en Italia, quizá no en un equipo como Inter, pero hay muchos equipos en Italia... el Bolognia, que va a jugar Champions League, que por ahí un jugador de la experiencia que tiene Alexis le puede servir perfectamente", apuntó.

"Údine quizá hasta es demasiado poco para él, quizá lo quiere a él, para la próxima temporada ser un poco más ambicioso y no estar luchando en descenso hasta el final. Está claro que lo que puede ganar en Europa, no lo hará en Sudamérica", cerró.

Alexis tiene contrato hasta el 30 de junio con los interistas y, según la prensa italiana, el club no le renovará.