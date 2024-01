Alexis Sánchez está en la mira de dos clubes sudamericanos

El delantero nacional Alexis Sánchez no logró encontrar su revancha en Inter de Milán tras su gran temporada en Olympique de Marsella y, frente a las pocas oportunidades que le da Simone Inzaghi, su nombre ya es vinculado a elencos del fútbol sudamericano.

El periodista Ekrem Konur, especialista en transferencias, escribió a través de su cuenta de X que "River Plate y Gremio han preguntado por la situación del delantero chileno Alexis Sánchez en Inter de Milán".

Pese a que el tocopillano mantiene contrato vigente con el club "Nerazzurri" hasta junio de 2024 apenas disputó trece encuentros en lo que va de temporada, siendo titular sólo en cinco de ellos.

Ante la salida de Luis Suárez a Inter Miami, Gremio busca apostar por otra figura internacional ofreciendo un buen sueldo al delantero nacional. Por su parte, River Plate apela a la nostalgia, luego de su paso entre 2008 y 2009.

