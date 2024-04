Un viejo conocido trata de llevar a Alexis Sánchez al fútbol turco

Alexis Sánchez no tuvo muchos minutos en Inter de Milán esta temporada y es probable que sea uno de los que tenga que salir del club.

Flamengo, River Plate o Udinese son algunos de los equipos que ya han puesto sus ojos en el tocopillano, pero no son ofertas que, de momento, seduzcan al bicampeón de América.

Entre tantos interesados, hay un club turco que intentará apelar al corazón de Alexis y le presenta un proyecto deportivo con un intermediaro amigo: Mesut Özil.

Abdullah Avci es el entrenador del Trabzonspor de Turquía y quiere contar con el chileno para la temporada 2024-25. Para ello solicitó la ayuda del exfutbolista alemán para convencer a su amigo.

Según el medio fotosport.com, Özil ya se juntó con Alexis para presentarle el proyecto y le entregó “información muy convincente sobre el Trabzonspor”.

Throwback to when Mesut Ozil and Alexis Sanchez were tearing the Premier League apart 🥺pic.twitter.com/wTtndJQaxz