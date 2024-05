Simone Inzaghi le abrió una puerta a Alexis Sánchez en Inter

Hace algunos días, Alexis Sánchez emitió un pequeño discurso en medio de las celebraciones del Inter por la obtención del scudetto y deslizó su salida del cuadro campeón. Los medios italianos confirmaron la noticia y comenzaron las especulaciones de cuál sería el nuevo club del tocopillano.

El chileno termina contrato con los nerazzurri a fines de la temporada y poco se ha sabido de los próximos movimientos del seleccionado nacional. Sin embargo, declaraciones del DT del Inter, Simone Inzaghi, le abren nuevamente las puertas al Maravilla.

"Me gustaría que los 25 jugadores estuvieran conmigo el año que viene también. No es fácil en la Champions League, hace diez añoa que Inter ni siquiera llegaba a octavos de final. Seguramente este año tendremos que reforzarnos y tendremos que estar igual de bien. Hablamos de los atacantes, pero tanto Arnautovic como Sánchez, estaban preparados y son importantes" afirmó el entrenador.

Inzaghi fue más enfático: "Tendremos que repetir la prevención física que tuvimos en esta temporada, teniendo en cuenta que los jugadores volverán de la Eurocopa y el campeonato se reanudará antes. Arnautovic y Sánchez fueron relevantes cuando se les llamó".

"El club sabe que quiero conservar a los mismos jugadores con los que trabajé este año", agregó el director técnico de Inter que cerró diciendo que "será un año lleno de compromisos hasta el Mundial de Clubes 2025. Habrá que ampliar la plantilla, ya leí que podremos ampliar las listas".

Alexis Sanchez had no rival in the Premier League. https://t.co/7ctyHzbGUM pic.twitter.com/HzTv6ZcHA5