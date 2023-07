¿Alexis Sánchez fichó por el histórico Nottingham Forest?

La telenovela en torno al futuro de Alexis Sánchez sumó este jueves dos nuevos episodios luego de que en Europa aseguraron que el delantero chileno fichó por Nottingham Forest, histórico club de la Premier League inglesa, lo que luego fue desmentido por un reputado periodista especializado en fichajes.

De acuerdo al reportero turco Ekrem Konur el goleador histórico de la Roja ya firmó un contrato por un año con la opción de renovar por uno más con el club inglés, información que tuvo eco en varios medios internacionales.

No obstante, desde Italia el profesional Fabrizio Romano fue claro y aseguró que "Nottingham Forest nunca tuvo ningún diálogo o conversación con Alexis Sánchez; no hay negociaciones en este momento a pesar de los reportes", escribió en Twitter.

Como dato, es bueno decir que Nottingham Forest es un club que intenta reverdecer laureles luego de haber ganado la vieja Copa de Europa, hoy Liga de Campeones, de manera consecutiva en 1979 y 1980, tras lo cual transitó por el ascenso inglés para volver a la Premier en 2022.

Nottingham Forest never had any talk or conversation with Alexis Sánchez — no negotiations taking place at this stage despite reports. ⛔️🌳🇨🇱 #NFFC



Forest remain focused on Dean Henderson and Ismail Jakobs deals. pic.twitter.com/55LqcFqjO7