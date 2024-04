¿Cuál será el nuevo club de Alexis Sánchez?

Este lunes 29 de abril Alexis Sánchez fue protagonista del post-festejo del Inter de Milán campeón, ya que la dirigencia define a la continuidad de su plantel y lo tiene como uno de sus protagonistas.

La pregunta basal de este nuevo capítulo en la "teleserie" del tocopillano y su destino, está clara: ¿Cuál será su nuevo club?

Al menos en Inter de Milán no continuará el delantero chileno, mismo caso de su compañero Stefano Sensi, quien durante el mercado de pases anterior tuvo un fallido paso a Leicester City por lo que tampoco ha definido su nueva escuadra, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, en redes sociales.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.



Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA