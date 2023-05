Alexis Sánchez: Me hubiera gustado darle un título a la afición de Marsella

El delantero nacional Alexis Sánchez expresó sus sensaciones tras ser premiado como el mejor jugador de la temporada en Olympique de Marsella y sostuvo que le hubiese gustado coronar el periodo con un título para la afición.

"Este año he aprendido del club, cuando llegué. He conocido a los jugadores y a la afición, estoy contento por haberme elegido el jugador de la temporada, me hubiera gustado dar un título a la afición, a la gente y a este club", expresó en declaraciones a la institución francesa.

"Estuvimos cerca, tuvimos la chance de ser campeones, pudimos ganar una de las copas y que esto nos sirva de experiencia. Cuando llegué el primer día dije que quería ganar trofeos y capaz que ninguno me creyó, llegué acá y me di cuenta que este grupo es grande, contento por elegirme, hay que seguir luchando por lo que uno quiere", agregó.

"Cuando estábamos disputando la Copa de Francia la gente quería que diéramos más, también en el campeonato cuando íbamos segundos atrás de París, creo que la gente estaba motivada y se nos escapó la oportunidad, que sirva de experiencia", siguió Alexis.

Luego, reveló cuáles son las frases que repite en el vestuario para motivar a sus compañeros: "'Allez le gars' es una, y 'concentré', que hay que estar siempre concentrados, es la frase que siempre digo en el camarín".