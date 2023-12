Alexis Sanchez también se perderá el partido de Copa Italia, según medio italiano

El delantero nacional Alexis Sánchez sigue sin recuperarse de la dolencia muscular que lo apartó del duelo del domingo ante Lazio, que Inter de Milán ganó 2-0, y se mantendrá fuera de las canchas durante el partido del miércoles con Bologna por la Copa Italia.

Según manifestó Sky Sport, el atacante trabajó parcialmente durante este lunes pues no ha dejado atrás el "ligero cansancio" que sufrió en la previa al choque con el equipo romano.

"Por este motivo, se perderá el partido de Copa de Italia contra Bologna previsto para el miércoles y tratará de recuperarse para el partido contra Lecce del sábado", aseguraron en el portal SosFanta.com.

La información fue divulgada por el periodista de la cadena Sky Sport, Matteo Barzaghi.

