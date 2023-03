Alexis y Vidal fueron incluidos en el ranking de mejores futbolistas del siglo XXI

Los seleccionados chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron incluidos en el ranking de los 100 mejores jugadores del siglo XXI, de acuerdo al listado realizado por la prestigiosa revista inglesa Four Four Two.

El delantero oriundo de Tocopilla aparece en el puesto 80 del listado y la publicación se pregunta si acaso es "¿el mejor futbolista chileno de todos los tiempos? Sánchez ciertamente tiene un fuerte reclamo de serlo, ya que lideró a su país a través de su época dorada".

Vidal, en tanto, figura en el casillero 90 y de él se resalta las virtudes que lo llevaron a los mejores clubes del mundo.

"La combinación de destreza técnica y tenacidad física del guerrero chileno, sin mencionar su variedad de cortes de cabello, lo ha hecho destacar durante una carrera enormemente exitosa para clubes y su país", reseñó.

En el ranking, que es liderado por el astro argentino Lionel Messi y donde el portugués Cristiano Ronaldo es segundo, Sánchez supera a nombres como Fernando Torres, Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Thiago Silva, entre otros, mientras que Vidal sobrepasa a futbolistas como Javier Zanetti, Miroslav Klose, Deco y Edwin Van der Sar.