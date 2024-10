El enigma de Alexis Sánchez: Udinese señala que el tocopillano necesitará más tiempo de recuperación

La espera se alarga para los hinchas chilenos, ya que la recuperación de Alexis Sánchez en Udinese está lejos de terminar. El entrenador Kosta Runjaic reveló que el regreso del delantero se prolongará unas semanas más, poniendo en jaque su participación en la próxima fecha clasificatoria de noviembre.

Alexis sigue sin jugar en Udinese debido a una lesión muscular que lo ha mantenido alejado de las canchas desde la Copa América. Su situación preocupa a los fanáticos del equipo 'bianconeri' cuando ya se está jugando la séptima fecha del Calcio Italiano.

El entrenador Kosta Runjaic indicó que : "Sánchez está con nosotros todos los días, pero todavía necesita algo de tiempo. Ahora comenzará los ejercicios de carrera y luego hará algunos ejercicios con el equipo"

¿Cuánto tiempo más necesitará Alexis Sánchez para recuperarse?

Runjaic no quiso dar muchos detalles, pero mencionó los plazos en los que el jugador podría estar disponible: "No daré detalles, de lo contrario, los médicos se enfadarán, pero todavía necesitará entre tres y cuatro semanas. No vemos la hora de tenerlo de nuevo en el grupo"

Esta prolongada recuperación podría afectar la presencia de Sánchez en la doble fecha clasificatoria de La Roja, programada para el 14 y 19 de noviembre contra Perú y Venezuela.