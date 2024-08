El “sueño en grande” de Alexis Sánchez en su retorno a Udinese

Alexis Sánchez fue presentado este miércoles con la camiseta de Udinese, dando a conocer sus ambiciosas expectativas para el club en esta temporada.

Sánchez vuelve después de 13 años el elenco que le abrió las puertas de Europa y otra vez compartirá con un chileno, dado que en aquella vez lo hizo con Mauricio Isla y ahora con Damián Pizarro.

En su primera comparecencia a los medios tras su fichaje, Maravilla señaló: "¿Por qué no soñar en grande? El presidente tiene el mismo deseo de volver a la cima. Cuando llegué a Inter, el club llevaba 11 años sin ganar, pero logramos hacer grandes cosas juntos. Me gusta luchar en la vida".

Además, sostuvo que la vuelta al elenco del Friuli fue plena elección propia: "Tuve otras ofertas, tanto en Sudamérica como en Italia, pero elegí volver aquí para sentirme como en casa y ser feliz. Mi objetivo es encontrar la mejor forma física posible. Regresé porque soy un hincha del Udinese, mi primer equipo fuera de Chile... Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dude en volver".

Finalmente, valoró su último paso en Inter de Milán: "Estaba feliz, pero incluso si me hubieran pedido que me quedara un año más, habría decidido irme. Todos fueron espectaculares conmigo y quiero agradecer a todos en Milán por su acogida y apoyo".

🎙️Sanchez: “L’Udinese ha lottato molto per avermi e quindi non ho avuto dubbi nel tornare”



🎙️#Sanchez: “Udinese fought really hard to get me so I had no doubts about coming back”



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese pic.twitter.com/AlDr34dULt