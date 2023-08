En Europa dieron por hecho el regreso de Alexis Sánchez a Inter de Milán

La prensa europea dio por hecho este jueves la llegada de Alexis Sánchez a Inter de Milán, la que se oficializará en los próximos días por parte de la institución italiana.

Fue el reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes del viejo continente, el que aseguró que Sánchez firmará un contrato después de haber llegado a un acuerdo con los "nerazurris".

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱



Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.



He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT