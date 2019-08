En Italia aseguraron que Inter de Milán llegó a un acuerdo con Alexis Sánchez

Los días de Alexis Sánchez en Mancheser United parecen estar llegando a su fin, luego de que la versión italiana del medio Sky Sports aseguró que Inter de Milán y el representante del chileno Fernando Felicevich llegaron a un acuerdo para su fichaje en los próximos días.

Según informó el reconocido periodista Gianluca Di Marzio, la operación ya está desarrollada y solo falta el visto bueno del United, que en todo caso, hace largo rato busca desprenderse de "Maravilla", por su bajo rendimiento en Old Trafford.

Se trata de un "préstamo con opción de compra", tomando en cuenta el alto costo de la cláusula de rescisión del chileno, el cual hace impagable una transferencia por el momento. Además, se espera que el salario del tocopillano baje considerablemente, otra de las trabas que tenía su salida del club.

Con esto, Sánchez retorna a la Serie A, liga en la que dejó una gran impresión en Udinese entre 2007 y 2011 y al mismo tiempo deja atrás una negra etapa en los "diablos rojos", en la que apenas marcó cinco goles y dio nueve asistencias en 45 partidos.

Scatto @Inter per @Alexis_Sanchez: intesa col giocatore e agente in Inghilterra per trovare l!accordo con il @ManUtd. Tutti i dettagli alle 23 su @SkySport @SkySportsNews #calciomercato