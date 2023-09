En Italia revelaron detalles del retorno de Alexis Sánchez a Inter

El retorno de Alexis Sánchez a Inter de Milán causó sorpresa dado que el delantero chileno hace un año había dejado el elenco lombardo, y fue por ello que en Italia intentaron darle una explicación a este regreso.

Fue así como el periodista Fabrizio Biasin explicó que "el Inter no tenía que deshacerse de Sánchez, sino de su salario. Y lo mismo ocurre con Vidal. A ambos les pagaron por saludar. Sánchez vuelve ahora con un salario sostenible, esa es la verdad".

Respecto a la opción de que Alexis empiece a sumar minutos, el reportero expresó que "dado que Lautaro siempre juega como titular, habrá que decidir quién jugará junto a él".

"No me sorprendería ver a Arnautovic empezar el miércoles (hoy en Champions). Atención: Sánchez no es lo último que tiene en mente Inzaghi. Cuando se habló de su problema, el técnico lo vio bien en Appiano, a pesar de su edad. Así Sánchez también encontrará su espacio", complementó.

"Todos los jugadores del Inter tendrán minutos importantes, esto es algo que les digo ahora y que verán a final de año, incluido Asllani esta vez. El miércoles veremos al menos a un par de jugadores titulares que estarán en el banquillo", complementó.