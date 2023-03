"Es como mi papá": Alexis elogió a Josep Guardiola y contó qué le impidió llegar al City

Seis años han pasado desde que Alexis Sánchez recaló en Manchester United en una cuestionada decisión que además de poner fin a su exitoso paso por Arsenal lo dejó sin opciones de llegar a Manchester City, club donde lo esperaba con los brazos abiertos el técnico español Josep Guardiola.

Pep lo había dirigido en Barcelona y ayer, el tocopillano reveló detalles de la frustrada operación.

"No me arrepiento de haberme ido al United, estaba todo firmado en el Manchester City, todo firmado. Estuve a punto, hablaba todos los días con Guardiola", sostuvo el jugador.

"Era como mi papá, mi papá en el Barcelona y lo iba a ser en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días. Me mandaba mensajes y ya estaba todo listo. De repente, (Arséne) Wenger no me dejó (ir al City) porque había un jugador que no se quería ir a Arsenal", recordó el atacante.

"Wenger me cuenta que no me voy porque ese jugador no se quiso venir y no tenemos más jugadores. Yo me quería ir a jugar Champions", expresó.

"Ahí me llama Mourinho y me dice 'acá la 7 del United está disponible'. Y no era cosa de dinero, para que el mundo sepa. Y ahí dije 'en el United no ha jugado un chileno'. Algunos dicen que estuvo Dante Poli, pero estaba de invitado. Pensé la 7... Cantona, Beckham, Cristiano, y un chileno. Y no me arrepiento. Las cosas pasan por algo", añadió.