Ex técnico de Udinese: Cuando pusimos a Alexis de 10 se volvió devastador

El retorno de Alexis Sánchez a Italia ha generado diversos comentarios y uno de los más esperados era el del técnico Francesco Guidolin, guía de Udinese en la temporada 2010-2011, la cual terminó con el equipo clasificado a la Liga de Campeones y con Antoni Di Natale como goleador de Seria A.

Y para él, el puesto ideal del delantero chileno es "trequartista", algo así como un '10' clásico, por detrás del centrodelantero.

"Lo fundamental es el rol que cumpla. Puede jugar de externo en un 4-3-3, puede jugar de primera punta, pero su puesto es el de trequartista, de 10. Cuando cambiamos el módulo colocándolo detrás de Di Natale en 3-5-1- 1 se volvió devastador. Se extendió por todo el frente, jugamos sin puntos de referencia. También es excelente en la fase de no posesión ", dijo Guidolin a La Gazzetta dello Sport.

"No sé qué le pasó en Manchester United, pero en Arsenal vi al jugador que quería ser el mejor del mundo. Siempre fue cercano y humilde, seguramente el dinero y el éxito no lo han cambiado. Había que frenarlo para que no entrenara tanto", añadió el DT justo en la antesala donde Inter de Milán recibirá justamente al equipo de Udine.

Guidolin, quien actualmente oficia de comentarista, dijo que la sociedad de Alexis con Di Natale se puede dar perfectamente con Romelu Lukaku.

"Con Di Natale siempre jugó con pelota a ras suelo y con triangulaciones rápidas. Lukaku sabe dialogar con el balón pero también tiene poder físico. Si ambos aprovechan al máximo, son la pareja más igualada y más peligrosa de la liga", expresó.

Alexis espera por su reestreno en Serie A, el cual podría darse el sábado cuando el cuadro lombardo reciba a su ex equipo desde las 15:45 horas en San Siro.