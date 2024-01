La Gazzetta criticó duro a Alexis Sánchez y tildó de "decepcionante" su regreso a Inter

Alexis Sánchez afronta un pésimo momento en Inter de Milán después de su destacada campaña en el Olympique de Marsella. En base a esto, el tocopillano fue duramente criticado por la prensa italiana y calificaron de "poco útil" su traspaso.

"La segunda experiencia de Alexis Sánchez con la camiseta de Inter empezó mal y le está dando menos satisfacciones que las tres temporadas que tuvo entre 2019 y 2022, donde ganó 5 títulos y marcó algunos goles importantes", comenzó redactando el periodista Andrea Ramazzotti en La Gazzetta dello Sport.

En ese sentido, complementó que: "Después de 18 goles en total (14 en la Ligue 1) durante la temporada pasada en Marsella, el regreso del chileno a Milán fue decepcionante".

"No le faltan atenuantes porque acaba de regresar de un verano sin entrenamientos grupales: como agente libre trabajó por separado y por eso se unió a sus compañeros en malas condiciones físicas. Sin embargo, él también tiene un fallo: nunca tuvo la previsión de pedírselo a su entrenador", añadió.

En su crítica, Ramazzotti mencionó que el fichaje del tocopillano ha sido: "Poco incisivo y poco útil para el grupo, a excepción de los dos goles en la Liga de Campeones que contribuyeron a su clasificación para los cuartos de final".

"Estos cuatro meses, en los que también tuvo un par de paradas por problemas físicos, han dejado claro que Sánchez no es el delantero que el Inter necesita. O al menos no ha sido así hasta ahora... Porque cuando entra no hace diferencia y cuando juega desde el principio ya no tiene la chispa de sus tiempos dorados", describió.

Frente a esta situación, el periodista italiano cerró escribiendo que "a Inter no le importaría aceptar una de las ofertas que llegaron en las últimas semanas/meses. El problema surge cuando el chileno no se ha abierto a la posibilidad de una despedida antes del 30 de junio (final de su contrato) y los directivos descartan la posibilidad de un cambio dentro de la avanzada sin salida".

"De aquí al último día del mercado de fichajes (31 de enero) todavía queda mucho tiempo disponible y pueden pasar varias cosas. Quizás Sánchez empiece a marcar y jugar como 'Niño Maravilla' y será protagonista como sueña. O tal vez cambie de opinión y elija un nuevo destino entre Arabia Saudita o Estados Unidos", finalizó.