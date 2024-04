La nostálgica publicación de Alexis Sánchez tras su reencuentro con Udinese

La estrella del fútbol nacional Alexis Sánchez realizó una nostálgica publicación tras su reencuentro con Udinese, en la visita de Inter de Milán con victoria por 2-1 en la Serie A, duelo en que jugó poco más de 20 minutos.

Alexis utilzió su cuenta de Instagram para compartir tres registros, el primero fue una fotografía del partido de ayer lunes, el segundo una instantánea de su paso por Udine y la tercera un video que combinó su ingreso a la cancha en este último duelo y otro similiar de su paso por el elenco del Friulli, añadiendo de fondo de la canción Now We Are Free, de la película Gladiador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Sánchez llegó en 2008 a Udinese, su primer elenco en Europa y que le ayudó a dar el salto a ser uno de los mejores delanteros del continente y fichar en FC Barcelona.